TC: Darío Golía participó de la presentación del Ford Mustang de Elio Craparo

El intendente municipal del partido de Chacabuco estuvo este domingo en el predio de la Sociedad Rural, donde se presentó el nuevo auto -perteneciente a la escudería de Emanuel Moriatis- con el que el piloto de nuestra ciudad competirá en el campeonato 2026 de Turismo Carretera.

Craparo debutará en la primera fecha del calendario, el domingo próximo, en el Autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate.

“Querido Elio, gracias por la invitación. Lo mejor para vos en este año, para tu familia y para todo el equipo de trabajo. Para nosotros es un orgullo tenerte en la máxima categoría a nivel nacional, que nos representes. Quiero resaltar el esfuerzo y el trabajo: esto no es casualidad ni suerte, sino años y años de preparación y profesionalismo por parte de todo el equipo”, expresó el Intendente, quien además compartió una cena junto a los presentes.

El jefe comunal también puso en valor la tradición automovilística de la ciudad: “Chacabuco tiene una historia muy rica, muy ‘fierrera’, con muchos pilotos en distintas categorías. Esa historia es imborrable y se sigue escribiendo en cada carrera”.

Por su parte, Elio Craparo agradeció el acompañamiento del público en la presentación del nuevo auto de TC, que minutos más tarde fue descubierto ante los presentes, exhibiendo una cuidada terminación. Como cierre, Elio puso en marcha el Mustang para que el público pudiera escuchar el inconfundible rugido de su motor.