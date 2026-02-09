El PRO impulsa una ordenanza para que las apps de transporte operen en Chacabuco

El bloque de concejales del PRO Chacabuco, integrado por el edil Agustín Zarkovich, presentó un proyecto de ordenanza que busca regular y habilitar el funcionamiento de plataformas digitales de transporte de pasajeros en el Partido de Chacabuco, «con el objetivo de ampliar las opciones de movilidad para los vecinos, mejorar la calidad del servicio y promover nuevas oportunidades de empleo y desarrollo local».

La iniciativa propone adecuar la normativa municipal a las nuevas formas de consumo y prestación de servicios, «permitiendo que aplicaciones de transporte digital puedan operar dentro de un marco claro, seguro y controlado por el Estado local».

Desde el bloque destacaron que el proyecto pone el foco «en el beneficio directo para los ciudadanos, quienes podrán contar con más alternativas para trasladarse, especialmente en horarios o zonas donde hoy la oferta es limitada, con mayor previsibilidad, trazabilidad y herramientas de seguridad».

Al mismo tiempo, la ordenanza «abre la puerta a nuevas oportunidades laborales para vecinos de Chacabuco que deseen generar ingresos a través de estas plataformas, fomentando la economía local y acompañando los cambios en el mundo del trabajo y los servicios digitales».

“El objetivo no es reemplazar ni perjudicar a los sistemas de transporte existentes, sino sumar opciones, ordenar una realidad que ya existe y dar reglas claras para que todos puedan competir y trabajar en condiciones justas y seguras”, señalaron desde el bloque.

El proyecto también contempla la posibilidad de que taxis y remises habilitados se integren a las plataformas digitales, favoreciendo la convivencia entre los servicios tradicionales y las nuevas tecnologías.

Finalmente, remarcaron que contar con un marco normativo local permitirá al Municipio «ejercer control, garantizar derechos y brindar mayor seguridad tanto a usuarios como a conductores, acompañando la modernización de la ciudad y las demandas actuales de los vecinos».