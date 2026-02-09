Se conoció a la ganadora del concurso que tocará en Cosquín Rock

La artista cordobesa Loretta Sorbello ganó el concurso de Cosquín Rock Radio -«Sacamos las Bandas del Garage»- y hará su debut en el festival más importante de Argentina: Cosquín Rock 2026.

Así, este proyecto emergente tendrá un espacio asegurado en el festival que se realiza cada año en Santa María de Punilla.

El logro de Sorbello no solo la posiciona como una de las artistas a seguir, sino que también valida su propuesta musical. La cantante se define por una rica fusión de géneros, donde busca revalorizar géneros «que quedaron un poco olvidados en el tiempo». «Hago fusión del género urbano con ritmos latinos, tango, funk, entre otros géneros varios», detalló sobre su propuesta.

Para Loretta, la participación y el triunfo en el concurso fueron inesperados y representan el cumplimiento de un sueño largamente postergado. «Tenía puestas todas las expectativas en este concurso que me llegó como un milagro», confesó en Cadena 3.

El camino no fue fácil. La artista reveló que las letras de su disco se escribieron hace más de cinco o seis años y, debido a «cuestiones económicas, estuvieron guardadas en un cajón por mucho tiempo». Y contó que el lanzamiento se concretó gracias a la colaboración de su círculo cercano.

Sorbello ve en este logro el reconocimiento a un largo proceso: «Con la ayuda de amigos y familiares esto pudo ir tomando vida, y esto para mí es un gran premio al sacrificio y al esfuerzo».

La emoción de la artista es palpable al hablar de su inminente presentación: «Estoy agradecida en el alma a que le den un espacio a este proyecto en el escenario más importante de Argentina».

Finalmente, el debut en el festival representará la cúspide -al menos por el momento- para su carrera. «Tocar en Cosquín Rock es el sueño de cualquier músico y todavía no me cae la ficha», concluyó.

