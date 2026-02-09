Fútbol de Chacabuco: San Martín se quedó con la Copa Haroldo Conti 100 Años

Finalmente El Ferroviario se consagró campeón del torneo de Primera División 2025 organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco, que puso en juego la Copa Haroldo Conti 100 Años.

Ante un gran marco de público, este domingo por la noche, el equipo de Luis Nanni volvió a vencer a Argentino. Esta vez la victoria fue en su estadio, el Isidro Toto Ranale, por 3 a 1, redondeando un global de 4 a1.

En un partido de trámite parejo, Argentino salió a buscar el gol que le diera la posibilidad de definir a los penales, pero San Martín aprovechó sus oportunidades y se quedó con un triunfo claro. Los goles llegaron en la segunda etapa.

Tomás Fernández, apenas iniciado el segundo tiempo, yde penal, abrió el camino a la victoria del Verde;Mateo Lucas un poco más tarde ponía el 2 a 0, con un tiro desde afuera del área que se clavó en el ángulo de Franco Corbalán; descontó Francisco Fernández, a los 43 minutos, para Argentino, y Ramiro Morra puso cifras definitivas en el marcador; ya en tiempo agregado.

El árbitro del partido fue Lautaro Martín, de buena labor, quien al inicio del segundo tiempo, en la jugada del penal, expulsó a Franco Batista, jugador de Argentino. Los árbitros asistentes fueron Francisco Moreno y Franco Moreno. El cuarto árbitro fue Santiago Schmoll.

Así, San Martín se quedó con el título del año y será el representante de Chacabuco en el Torneo Regional Federal Amateur 2026, cerrandoun año futbolístico muy bueno para el club Ferroviario, ya que también fue campeón en la categoría inmediata inferior a Primera, la Sub 23.

Informe: Javier Galante