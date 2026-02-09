China pone en marcha la turbina eólica marina más potente del mundo

La turbina eólica marina más potente del mundo ha comenzado esta semana a suministrar electricidad a la red de China. El colosal generador se ubica en el parque eólico marino de Liuao, frente a la costa sur de la provincia de Fujian, informa Xinhua.

Es un gran logro porque por primera vez en todo el mundo se instala, depura y conecta a la red con éxito un aerogenerador marino de gran capacidad de 20 megavatios, según indicó la compañía China Three Gorges Corporation, que lo desarrolló.

«El equipo de la puesta en marcha superó retos como los vientos monzónicos y las complejas condiciones marítimas para completar todas las pruebas de manera eficiente», afirmó Jiang Guangqiu, subdirector general de la sucursal de la empresa en Fujian. «Esta turbina proporciona un apoyo técnico crucial para el futuro desarrollo de la energía eólica marina en aguas más profundas», añadió.

El buje de la turbina se encuentra a 174 metros sobre el nivel del mar, lo que equivale a un edificio de 58 plantas. Con un diámetro de rotor de 300 metros, las palas barren un área comparable a 10 campos de fútbol estándar.

Funcionando en sus condiciones nominales, se prevé que genere individualmente más de 80 millones de kilovatios/hora de electricidad al año. Esta producción puede satisfacer el consumo anual de energía de aproximadamente 44.000 hogares y se estima que ahorrará alrededor de 22.000 toneladas de carbón estándar, lo que reducirá significativamente las emisiones de carbono.

