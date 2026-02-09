El banco Santander cerró 40 sucursales y despide trabajadores en todo el país

La Asociación Bancaria volvió a denunciar al banco Santander por el cierre de más de cuarenta sucursales en distintos puntos del país y el despido masivo de trabajadores. Por ese motivo, la entidad gremial se declaró en estado de alerta y movilización.

El sindicato encabezado por Sergio Omar Palazzo acusó al Santander de adoptar “diversas medidas que afectan gravemente los derechos laborales y salariales de las y los trabajadores”.

El gremio aseguró que además del cierre de decenas de sucursales, el banco “continúa impulsando despidos y ha incurrido incluso en amenazas hacia dirigentes gremiales”.

A su vez, denunciaron que el banco ha procedido a “modificar rubros en el recibo de sueldo” que impactan de manera directa en la percepción salarial de los trabajadores.

“Asimismo hemos solicitado a la Secretaría de Trabajo inspecciones urgentes por terciarizaciones de tareas bancarias, entre otros tantos incumplimientos”, agregaron en un comunicado oficial de La Bancaria.

Por todo ello, el sindicato decretó “el estado de alerta y movilización en el Banco Santander a nivel nacional” y no descartan medidas de fuerza en los próximos días.

Por su parte, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes para una nueva audiencia a realizarse el jueves 12 de febrero. “En caso de no obtener respuestas favorables continuarán las asambleas y se profundizará el plan de lucha hasta tener una solución integral y satisfactoria para todos los trabajadores y trabajadoras”, advirtieron desde el gremio.

NO ES UN CASO AISLADO

La situación del Banco Santander no es la única en el país. En los últimos días, desde la Bancaria alertaron sobre el cierre de las sucursales del Banco Hipotecario en Tandil y San Francisco, Córdoba.

Además, circulan versiones de que lo mismo podría ocurrir en el distrito de Junín, provincia de Buenos Aires.

Si bien no se trata de cierres inmediatos, los procesos ya estarían en marcha y se harían efectivos en los próximos meses.

El secretario general de La Bancaria Junín, Abel Bueno, explicó a medios locales que la intención de la empresa “es cerrar la sucursal y despedir a los empleados que trabajan en el banco”.

“Es una sucursal rentable, que tiene alrededor de cinco mil cuentas. Nosotros ya nos comunicamos con los secretarios nacionales y vamos a hablar con las autoridades del banco para que esto no se cierre. El Banco Hipotecario ya cerró sucursales en Pergamino y San Rafael. La política es mantenerse como una sucursal virtual”, detalló Bueno.

De esta manera, si bien Santander es el banco que más sucursales ha cerrado no es el único que se encuentra en crisis.

