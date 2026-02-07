La costanera central de Rosario, un clásico que se renueva como plan del verano

La costanera central de Rosario vuelve a consolidarse como uno de los espacios públicos más elegidos para disfrutar del verano. Este extenso balcón al río Paraná, de acceso libre y gratuito, combina naturaleza, actividades recreativas y propuestas gastronómicas, y suma mejoras que lo mantienen como un paseo vigente tanto para rosarinos como para quienes llegan desde la región.

El sector, que bordea la zona céntrica de la ciudad, ofrece un entorno verde cuidado, senderos amplios y vistas abiertas al río, donde el paso de los barcos se convierte en parte del paisaje cotidiano. Es un lugar pensado para recorrer sin apuro, sentarse a descansar o simplemente aprovechar el aire libre en contacto con el agua.

La variedad de usos es una de sus mayores fortalezas. Familias que comparten mates, chicos en bicicleta o patineta, personas que salen a caminar o correr y quienes practican disciplinas como la calistenia conviven en el mismo espacio. También es habitual ver a vecinos paseando a sus mascotas, que encuentran allí un ámbito amplio y amigable.

“Es muy verde, es muy linda, hay mucha gente, es copado”, resumió uno de los jóvenes que eligió el parque para entrenar al aire libre. Otros destacan la posibilidad de “ver el río y que pasen los barcos”, algo que, aseguran, marca la diferencia con otros espacios urbanos.

Para muchas familias, la costanera es casi una extensión de la casa. “Siempre venimos acá, es nuestro patio de todos los días”, contó una vecina que disfruta del lugar junto a sus hijos, entre bicicletas, fútbol y juegos al aire libre. La combinación de verde, seguridad y ambiente distendido aparece como uno de los puntos más valorados.

El tradicional playón del Parque España, punto de encuentro de skaters y jóvenes, también forma parte del recorrido. Con el paso del tiempo, el espacio fue adaptado por los propios usuarios y hoy es referencia para quienes practican skate o simplemente buscan un lugar con movimiento y vida urbana.

A todo esto, se suma la oferta gastronómica en crecimiento, con bares y restaurantes sobre la costa, el Mercado del Río y nuevos espacios en proceso de recuperación. Con actividades para todas las edades, vistas al Paraná y propuestas para pasar desde un rato hasta todo el día, la costanera central se reafirma como un plan accesible y completo en pleno corazón de Rosario.

