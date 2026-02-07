Dormir poco engorda, y esta es la razón

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad básica del cuerpo. Mientras dormimos, el organismo ajusta hormonas, repara tejidos, ordena la memoria y equilibra el uso de la energía. Cuando ese descanso se acorta de forma constante, no solo aparece el cansancio: poco a poco se desajustan procesos clave que influyen directamente en el apetito, el peso y la salud metabólica.

En las últimas décadas se ha vuelto común vivir con menos horas de sueño por trabajo, pantallas o turnos cambiantes. Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad han aumentado en casi todos los países. Hoy, numerosos estudios apuntan en la misma dirección: dormir poco no solo acompaña a la obesidad, sino que puede ser uno de sus motores silenciosos.

La deuda de sueño imita un envejecimiento acelerado

Uno de los trabajos que marcó un antes y un después en este campo fue «Impacto de la falta de sueño en la función metabólica y endocrina» En este estudio, hombres jóvenes sanos durmieron solo cuatro horas por noche durante seis noches, y luego se comparó su organismo con otro periodo en que pudieron pasar doce horas en la cama.

Tras esa semana corta de sueño, su cuerpo manejaba peor el azúcar en sangre, aumentaba la activación del sistema nervioso de «alarma» y se elevaban los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El perfil se parecía al de un envejecimiento acelerado: más riesgo de resistencia a la insulina, hipertensión, diabetes y aumento de peso si esta situación se mantiene en el tiempo. Es decir, la deuda de sueño no solo agota, también «desajusta» el metabolismo.

El antojo por la comida chatarra

El estudio «La reducción del sueño en hombres jóvenes sanos se asocia con una disminución de los niveles de leptina, un aumento de los niveles de grelina y un aumento del hambre y el apetito», mostró qué pasa con las hormonas del hambre.

Tras solo dos noches durmiendo cuatro horas, los voluntarios presentaron una bajada de alrededor del 18 % en leptina, la hormona que avisa «ya comí suficiente», y una subida cercana al 28 % en grelina, que dispara la sensación de «tengo hambre».

Ese desbalance se tradujo en más hambre y más apetito, y no por cualquier alimento: aumentaron con fuerza los antojos de dulces, «snacks» salados y productos ricos en harinas. Las ganas de comer frutas, verduras o proteínas cambiaron muy poco. Con sueño reducido, el propio cuerpo empuja a comer más y peor.

Los grandes números: más obesidad en quienes duermen poco

La fotografía a gran escala la ofrece ‘Metaanálisis de la duración corta del sueño y la obesidad en niños y adultos’, que combinó datos de más de 630.000 personas de todo el mundo. La conclusión fue clara: los niños que duermen poco tienen casi el doble de riesgo de obesidad, y en los adultos el riesgo aumenta alrededor de un 55 %.

Estos trabajos, tomados en conjunto, dibujan un cuadro coherente: vivir con pocas horas de sueño altera el metabolismo, desajusta las hormonas que regulan el apetito y se asocia con más kilos de más. En una sociedad que normaliza dormir poco, la ciencia lanza un mensaje sencillo: cuidar el sueño es también una forma efectiva de cuidar el peso y la salud a largo plazo.

Fuente: https://actualidad.rt.com/