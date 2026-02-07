Este viernes comenzó el Festival de Peñas de Villa María

Este viernes comenzó la 58ª edición del Festival de Peñas de Villa María, un evento que año tras año consolida su prestigio internacional y que cuenta con la cobertura de Cadena 3.

Los Arrayanes, Jorge Rojas, Melanie Álvarez, Soledad, El Chaqueño Palavecino, Luciano Pereyra y Los Tekis fueron los encargados de deleitar a los espectadores en la noche inaugural del festival.

Este sábado, en la segunda noche del evento, los artistas destacados que se subirán al escenario serán Q’ Lokura, Luck Ra, Emanero y La Joaqui.

La expectativa es total: el público se encontró este viernes con una puesta en valor histórica de la iluminación ornamental, transformando la visual del coloso de cemento.

Información para los asistentes

Para quienes busquen localidades para las noches siguientes, las boleterías del anfiteatro están abiertas. Los tickets pueden adquirirse de forma digital a través del sitio oficial de Edén Entradas.

