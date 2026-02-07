Junín: murió un joven de 25 años en un accidente en Avenida de Circunvalación

La víctima fue identificada como Matías Pacheco. El siniestro ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de este sábado, a la altura de Circunvalación y Arias, en inmediaciones del ingreso a la Laguna El Carpincho.

El joven falleció tras el choque entre la moto que conducía y un automóvil, por causas que son materia de investigación. De la colisión participaron un Fiat Uno, y una Zanella ZB 110 cc. El deceso del motociclista se produjo en forma casi inmediata, como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

En el sitio trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del choque. En tanto, el conductor del automóvil fue trasladado al hospital para los estudios de rigor, incluyendo extracción de sangre, mientras se sustanciaban las actuaciones y se ordenaba la circulación vehicular en la zona.

Fuente: https://www.diariodemocracia.com/