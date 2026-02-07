Sigue la instalación de luminarias LED en Chacabuco

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco se encuentra trabajando y proyectando la continuidad del plan de luminarias LED, correspondiente al programa de 30 cuadras.

La titular del área, arquitecta Patricia Sorichillo, adelantó este sábado que durante la semana se colaron las bases de las columnas en las calles Catamarca, Quintana, Maipú y Andrés de Vera, paso previo a la colocación de las columnas y las luminarias LED para su posterior habilitación en el alumbrado público.

Por otra parte, la funcionaria destacó que la empresa contratada por el municipio para llevar adelante esta obra es la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco.