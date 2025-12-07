La Plata: abrió la inscripción para la tradicional quema de muñecos de fin de año

Se trata de una de las celebraciones más emblemáticas de la capital bonaerense. Para anotarse, los interesados deben completar antes del 19 de diciembre un formulario con los datos de un responsable, boceto del momo, nombre de fantasía, ubicación de la estructura y correo electrónico de contacto, entre otros datos.

El lunes 22 se realizará una capacitación en el Centro de Operaciones Municipal (COM) dirigida a los responsables, con la presencia de bomberos bajo la premisa de garantizar las condiciones de seguridad.

Las estructuras no podrán superar los seis metros de alto, tres de ancho y tres de largo, en tanto que el sitio de instalación deberá garantizar un radio de seguridad equivalente a tres veces la altura del momo para proteger personas y bienes. Asimismo, se encuentra prohibida la instalación de muñecos en lugares que presenten riesgos, como debajo de cables o árboles, cerca de bocas de gas o estaciones de servicio, o sobre terrenos con cañerías de conducción de fluidos combustibles.

De acuerdo con la normativa vigente, y con el objetivo de que se cumplan los estándares establecidos en materia de prevención de riesgos, será requisito indispensable contar con la autorización de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia para la quema. Esta autorización será otorgada el martes 30, luego de realizadas las inspecciones pertinentes por parte del área municipal. Además, los organizadores deberán asegurar la limpieza posterior del espacio público utilizado entre las 3 y las 6 del jueves 1 de enero de 2026.

Fuente: https://dib.com.ar/