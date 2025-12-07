Desarrollan prometedora terapia para la enfermedad de Parkinson

Un grupo de científicos chinos ha desarrollado un enfoque ultraeficiente con células madre para la enfermedad de Parkinson, lo que abre nuevas perspectivas de tratamiento para una afección que aún no tiene cura, informaron este domingo medios locales.

Los investigadores usaron células madre para reponer las neuronas dopaminérgicas perdidas. Este tratamiento regenerativo diferencia las células madre en células funcionales con una eficiencia superior al 80 %, un 30 % más que otros estudios recientes.

El equipo lleva a cabo un ensayo clínico de fase I con trasplante de células madre desde mediados de este año. Seis pacientes que participaron han mostrado una rápida mejoría de los síntomas, con un aumento significativo y sostenido de la señalización de dopamina en el cerebro.

Entre ellos figura una paciente de 37 años que comenzó a perder el control motor en 2010. Tres meses después de iniciar el tratamiento, ha logrado una recuperación funcional en gran medida y ha retomado su vida normal.

Afección cerebral

La enfermedad de Parkinson es un trastorno cerebral que provoca alteraciones del movimiento, problemas mentales y del sueño, dolor y otras complicaciones de salud, y que se agrava con el tiempo. Sus síntomas incluyen temblores, contracciones musculares dolorosas y dificultad para hablar, entre otros.

Aunque los tratamientos y medicación pueden reducir los síntomas, la enfermedad genera altas tasas de discapacidad y muchos pacientes desarrollan demencia. Suele afectar principalmente a personas mayores, pero también puede darse en jóvenes, y es más frecuente en hombres que en mujeres.

