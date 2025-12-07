El Estudio de Danzas Árabes Falak de Chacabuco viajó para competir en San Bernardo

Las alumnos, junto a su profesora, Magalí Luis, participarán de a las Finales Nacionales que se desarrollan en esa ciudad balnearia de la costa atlántica.

«Con mucho esfuerzo y dedicación, se prepararon sin descanso para este momento tan especial para cada una de ellas y sus familias. Agradecemos profundamente a todos los que colaboraron mediante rifas, publicidad, choripaneadas y, sobre todo, con su apoyo constante», expresó la directora, y añadió: «desde el Estudio y las familias queremos expresar nuestro cariño y agradecimiento al intendente Darío Golía y a todo su equipo de Cultura, quienes siempre están presentes brindando su ayuda. Es muy valioso contar con su acompañamiento permanente».