Así será el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) realizará su sorteo final de grupos para la Copa del Mundo de 2026 este viernes en el Centro Kennedy de Washington D.C. (EE.UU.).

La ceremonia contará con la presencia del mandatario de EE.UU., Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, líderes políticos de las 3 naciones anfitrionas del evento deportivo.

Equipos con el pase asegurado

La fiesta más grande del fútbol mundial cuenta con la presencia confirmada de las siguientes 42 selecciones nacionales que ya han garantizado su participación en el certamen:

Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos.

Confederación Asiática de Fútbol (AFC): Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán.

Confederación Africana de Fútbol (CAF): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF): Curazao, Haití, Panamá.

Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC): Nueva Zelanda.

Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA): Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza.

Quedan solo 6 plazas restantes que aún no se han definido y que no se conocerán hasta marzo de 2026 luego de que los juegos de repesca en la UEFA otorguen 4 lugares a las selecciones de dicha región. Los 2 boletos restantes serán disputados por las selecciones de Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam en un torneo clasificatorio que les brindará una última oportunidad para integrarse a la competición.

Bombos del sorteo

Los 48 potes del torneo serán organizados en 4 bombos que serán mezclados para determinar la conformación de los grupos de la primera fase del certamen.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

El sorteo comenzará asignando a las selecciones del bombo 1 del grupo A hasta el grupo L. Posteriormente, se procederá a sortear y a distribuir a las selecciones restantes en los bombos 2, 3 y 4, en ese orden.

Además, se ha integrado un mecanismo para evitar que las selecciones con mejor posición en las clasificaciones de la FIFA se enfrenten en fases tempranas del certamen: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria en cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso del tercer y cuarto lugar de la clasificación (Francia e Inglaterra, respectivamente).

