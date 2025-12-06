Farmacias de turno en Chacabuco (sábado 6)

Sábado 6:

Farmacias:

ALEGRE – Avenida Garay y Azcuénaga – Teléfono 2352-538377

ALTA ITALIA – Italia y Castelli – Teléfono 02352-430992

AUGUSTO PASCUAL  – Avenida Alsina 315 – Teléfono 02352-450001

BADIA – Almirante Brown y Padre Doglia – Teléfono 02352-428491

BOERO – Avenida Solís y Zapiola – Teléfono 02352-428530

CANE – Padre Doglia y Belgrano – Teléfono 02352-428511

FIGUEROA BLOISE – San Martín 163 – Teléfono 02352-429118

MARINO – Av. Alsina y Zapiola – Teléfono 02352-428508

MORENO – Avenida Garay y San Luis – Teléfono 02352-429825

MUJICA – Avenida Elguea Román 8 – Teléfono 02352-471483

NOBA – Avenida Lamadrid 148 – Teléfono 02352-426698

PACHECO – Santiago del Estero 40 – Teléfono 02352-450118

PALÁ – R. Escalada de San Martín y San Juan – Teléfono 02352-427165

PASCUAL – Belgrano y Salta – Teléfono 02352-451029

SIMONE – Avenida Arenales 122 – Teléfono 02352-45060

VALERO – Andes y Acceso Juan XXIII – Teléfono 02352-470481 Celular: 2352-415142

VESPASIANO – Acceso Hipólito Yrigoyen 479 – Teléfono 02352-4501186

VITA – Avenida Colón 178 – Teléfono 02352-430561

VOELKLEIN – Avenida Vieytes y Santa Fe– Teléfono 02352-470087

