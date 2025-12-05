El patentamiento de maquinarias agrícolas sigue en caida

La industria de la maquinaria agrícola cerró noviembre con otro mes en rojo. Según ACARA, se patentaron 498 unidades, una caída del 13,4 % interanual que profundiza la curva descendente del segundo semestre. Aun así, el acumulado anual sigue dando algo de aire: 6.187 equipos, un 3,6% más que en 2024. Una foto que preocupa, pero una película que todavía resiste.

El informe señala que noviembre “profundiza la desaceleración», con bajas en cosechadoras, tractores y pulverizadoras, aunque con intensidades diferentes. La clave ahora está en lo que pueda pasar en 2026.

Si se consolida un escenario con tasas de financiamiento más bajas, estabilidad cambiaria y mejores perspectivas climáticas, la industria podría recuperar dinamismo. Pero hay condiciones: la recuperación dependerá de que el productor vuelva a invertir y convalide un recambio tecnológico largamente postergado, algo difícil en años de brecha cambiaria y márgenes ajustados.

A esto se suma la irrupción de nuevas marcas, la creciente fragmentación del mercado y la posibilidad de importar maquinaria usada, factores que agregan incertidumbre sobre el volumen que podrían mover las terminales locales.

Producto por producto

A la hora de desagregar los equipos se puede observar que el comportamiento fue claramente asimétrico, porque las cosechadoras mostraron el mejor desempeño del mes, con 53 unidades, un 6 % más que un año atrás, y un acumulado que trepa 20,5 %, impulsado por la demanda de máquinas de mayor capacidad. El liderazgo sigue concentrado, con CNH apenas por encima de John Deere.

Los tractores, en cambio, profundizaron la tendencia contractiva. Con 398 unidades, cayeron 15,9%, afectadas por la entrada de marcas de menor escala y estructuras comerciales más informales que presionan a los jugadores tradicionales. Aun así, el año sigue levemente positivo, con 4.882 unidades y un crecimiento del 1,7%.

Las pulverizadoras tuvieron una baja más moderada: 47 unidades, un 9,6% menos que en 2024. El acumulado –618 máquinas, 2,7% arriba– se mantiene firme, con un mercado muy competitivo entre Metalfor, PLA, Caimán, Jacto y una presencia creciente de John Deere.

Pese a los números de cierre del año, las empresas se quedan con la sensación general que 2026 podría marcar un giro importante en la comercialización de maquinarias.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/