«En Chacabuco fomentamos políticas de empleo para las personas con discapacidad»

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el director del área en el Municipio de Chacabuco, Bernardo “Nano” Unsain, se refirió a la importancia de trabajar en más y mejores oportunidades junto a las personas con discapacidad y sus familias, con un respaldo del estado garantizando y ampliando sus derechos.

En ese sentido, se desarrolla en Chacabuco, durante toda la semana, una serie de actividades dedicadas a la visibilización, concientización y estimulación. “Es importante empatizar, concientizar, organizar actividades. Hoy en día, la visibilización es muy importante y ofrece muchas oportunidades para las familias de Chacabuco. Para nosotros es un orgullo, un placer contar con esta área, trabajar directamente con proyectos para la discapacidad”, indicó Unsain.

El director del área expresó además que “hoy en Chacabuco estamos trabajando y pensando en fomentar políticas de empleo para las personas con discapacidad, mantuvimos reuniones junto a la Oficina de Empleo y distintos sectores. Así como existe el programa Promover, buscar la inclusión laboral, así como también otro ingreso en sus familias, que, en muchos casos, son las que más necesitan. A nivel local se está trabajando muy bien, con acompañamiento a nivel provincial. Vemos un retroceso a nivel nacional”.

Entre algunas de las actividades destacadas de la semana, se resaltó el Concurso de Fotografía trabajando en conjunto a la Subsecretaría de Cultura, la jornada a realizarse junto a la Escuela de Educación Vial de pintado de sendas peatonales, jornada de proyecciones y actividades en Patio Mitre, jornada de obras de teatro y baile en el Teatro Italiano, también en conjunto a la Escuela de Actividades Culturales.

Además, se llevaron a cabo jornadas junto a los miembros del Centro de Día IntegrArte, y este jueves junto a la Escuela Paralímpica, se realizará el pintado de sendas peatonales en las inmediaciones de la Agrupación Atlética, donde los deportistas de la escuela realizan en gran parte su actividad.