Llega el último fin de semana largo: ¿es feriado o día no laborable?

Tras el último fin de semana extralargo del año que se dio en el marco del Día de la Soberanía Nacional, que llevó a miles de ciudadanos a tener cuatro días sin actividad, este fin de semana de diciembre llegará un nuevo feriado, que da paso a tres días de descanso, a la espera de Navidad.

El lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, es una jornada nacional e inamovible, por lo que ofrece la posibilidad de un respiro antes del vértigo de fin de año. Para quienes planifican aprovecharlo, ya sea para viajar o descansar, conviene tener presente qué implica.

Esta jornada es especial para la comunidad católica, ya que recuerda la creencia de que María de Nazaret, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Además, en muchas casas argentinas, el 8 de diciembre es el día elegido para armar el árbol de Navidad, una tradición que marca el inicio de la temporada festiva.

El calendario oficial recuerda que al ser feriado (y no día no laborable) se obliga a suspender toda clase de actividad administrativa y comercial en el ámbito público, y en el privado solo se mantiene en funcionamiento aquello considerado esencial o bajo esquemas de guardias mínimas.

En tanto, el último feriado de 2025 será el 25 de diciembre, que este año coincide con un jueves. Se trata de la Navidad, otra celebración católica en la que se conmemora el nacimiento de Jesús. Esta jornada entra en la categoría de “feriado inamovible”, lo que significa que no se podrá correr de fecha para crear un fin de semana largo. Aunque podría pasar que las administraciones públicas sumen como jornada no laborable a la del viernes.

¿Cómo es el calendario de feriados que queda?

En 2025, el último fin de semana largo del año se genera con el feriado del 8 de diciembre. Al caer un lunes, se une al sábado y domingo anteriores, ofreciendo un período extendido de descanso. El otro día en agenda es Navidad.

Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.

Fuente: https://dib.com.ar/