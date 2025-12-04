Daletto se incorpora a la entidad financiera de la provincia de Buenos Aires

El senador provincial de Chacabuco, a quien se le vence el mandato, será una de las varias incorporaciones que la entidad financiera de la provincia de Buenos Aires tendrá a partir de la reciente modificación de su estructura directiva. Daletto tomará un puesto en el órgano de conducción del BAPRO como director Clase A, que son aquellos que tienen derecho a voto en la toma de decisiones.

Luego de arduas negociaciones, la Legislatura bonaerense aprobó el pedido de endeudamiento que había presentado el gobernador Axel Kicillof, quien tuvo que ponerse al día con algunas designaciones e incluso ampliar el directorio del Banco Provincia.

En ese sentido, el jueves ingresó el proyecto para modificar al órgano de gobierno de la banca bonaerense que ahora tendrá un total de catorce sillas. Los cargos quedaron repartidos entre las principales fuerzas políticas de la Legislatura (solo la izquierda y los libertarios se quedaron afuera).

Un dato a tener en cuenta es que, de los catorce lugares, nueve asientos tienen voto, mientras que otros cinco no.

Así quedó el directorio del Banco Provincia

Unión por la Patria

Javier Osuna (Frente Renovador) – Director Banco Provincia Clase A.

Sergio Bordoni (Frente Renovador) – Director Banco Provincia Clase B.

Carlos “Cuto” Moreno (MDF-kicillofismo).

Alejandro Formento (MDF-kicillofismo).

Carlos Orsingher (MDF-kicillofismo).

Rodrigo Rodríguez (La Cámpora) – Director Banco Provincia Clase A.

Laura González (La Cámpora) – Directora Banco Provincia Clase B.

Gabriela Demaría (responde a Insaurralde) – Directora Banco Provincia.

Unión y Libertad

Fernando Rozas – Director Banco Provincia.

PRO

Matías Fernando Ranzini – director Banco Provincia (Clase A).

Adrián Urreli – director Banco Provincia (Clase B).

UCR

Marcelo Daletto – director Banco Provincia (Clase A).

Fernando Pérez – director Banco Provincia (Clase B).

Los cargos del Consejo General de Cultura y Educación

A esto se le suman los nombramientos en el Consejo General de Cultura y Educación, organismo que ahora preside Flavia Terigi y que tiene la función de asesorar en temas sensibles como planes de estudio, carrera docente y reglamentos educativos. Así quedó conformado:

Marcelo Zarlenga (Suteba)

Graciela Edith Veneciano (FEB)

Graciela María Salvador (FEB)

Graciela Ramundo (Suteba)

Maira Rocío Ricciardelli (FR)

Aldana Julieta Ahumada (PRO)

César Valicenti (UP)

Carlos Nicolás Bonino (UCR)

Silvio Adrián Maffeo (UP)

Josefina Mendoza (UCR)

Finalmente, se aprobaron designaciones en el Tribunal Fiscal de Apelación, un organismo descentralizado encargado de intervenir en litigios vinculados al Código Fiscal.

Los cargos del Tribunal Fiscal de Apelación

Virginia María García (abogada)

Gabriel Fabián De Pascale (abogado)

Marcelo Giampaoli (contador)

Federico Carozzi (abogado)

Cecilia Alejandra Oroz (contadora)

Mariana Rodríguez (abogada)

Ángel Gabriel Villegas (abogado)

María Fernanda Campo (contadora)

Fuente: https://dib.com.ar/