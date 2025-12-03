Las personas con discapacidad marchan en su día: “3% de diciembre”

Este miércoles es 3% de diciembre de 2025. No es un error de tipeo: el mensaje forma parte de la convocatoria a volver a las calles en el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. El porcentaje, claro, hace referencia a los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que destaparon un entramado de corrupción que se investiga en la Justicia y que aludían a la porción que se llevaría la secretaria general de la presidencia, Karina Milei: el ya famoso 3 %. Por el que ella nunca dio explicaciones.

Más allá de la singular alusión a las coimas en la fecha de la convocatoria, el eje del reclamo es claro y conciso: que se aplique de forma inmediata la totalidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en las dos cámaras, vetada por el presidente Javier Milei y defendida del veto en el Congreso. En este marco, el colectivo Asamblea Humana Inclusiva convocó a marchar con pancartas alusivas al 3 %.

“Hemos llevado adelante una inmensa lucha durante todo el año para conseguir la Ley de Emergencia en Discapacidad y hoy la sociedad en todo su conjunto le pide al presidente Javier Milei la aplicación inmediata de la misma para comenzar a cumplir con la totalidad de los derechos que nos son negados. Vamos a seguir la lucha y vamos a llevarla a cada rincón”, remarcaron. En CABA la concentración convocada por la la Asamblea Discas en Lucha comienza a las 16 ante el Congreso, para luego acompañar la protesta de cada miércoles de las y los jubilados.

En su día

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, con el objetivo de “promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural”, según la ONU. En la Argentina de Milei, estas premisas adquieren un peso extra.

Bajo este gobierno las personas con discapacidad sufrieron quitas de pensiones, estigmatizaciones difundidas en conferencia de prensa por el vocero presidencial, insultos plasmados en documentos oficiales, vetos, chicanas fomentadas desde el presidente y su séquito de trolls, cierres de centros de día, pérdida de terapias y la lista sigue. Por eso, en su día, la convocatoria es a movilizarse en todas las plazas del país.

La jornada de lucha se da mientras avanza la investigación por corrupción en la Andis, a cargo del fiscal Franco Piccardi: hay más de 15 imputados, incluido el exdirector Spagnuolo. En las últimas horas prestaron declaración dos imputados que operaron el sistema informático desde farmacéuticas privadas. La evidencia sobre el entramado corrupto va mucho más allá de los audios disparadores.

Con las consignas “Devuelvan el dinero de la ANDIS” y la “Implementación de la Ley de Emergencia Discapacidad”, la Red Federal Madres Autoconvocadas en Lucha concentrará a las 15 frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), para luego plegarse a la marcha de todos los miércoles a las 17.

Con el Garrahan

Antes de las movilizaciones de la tarde, por la mañana habrá conferencia de prensa conjunta entre el sector y el Garrahan, bajo el lema “unidos por la emergencia”. Será a las 11 en la entrada de Combate de los Pozos 1881, el acceso del personal del hospital pediátrico de alta complejidad.

La actividad estará a cargo de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), en apoyo a las organizaciones vinculadas a la lucha por la aplicación efectiva de la Ley discapacidad, como el Foro Permanente Discapacidad. Se espera que participen las actrices Valentina Bassi y Lola Berthet, madres y activistas por los derechos de las personas con discapacidad.

“La conferencia se desarrollará en un contexto crítico para niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, trabajadores del sistema de salud, prestadores e instituciones de todo el país”, señalaron las organizaciones convocantes, y cuestionaron que la no aplicación de las leyes de emergencia implica “un mensaje de abandono hacia los sectores más vulnerables”.

“Frente a este escenario, durante la conferencia se informará sobre nuevas medidas de lucha y acciones conjuntas de alcance federal, previstas para el miércoles 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos diputados y senadores de la Nación, con el objetivo de exigir la implementación inmediata de ambas leyes”, anticiparon.

“La situación en el caso de discapacidad es desesperante”, opinó el representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman, en diálogo con Canal E. “Hay centros de día, centros educativos terapéuticos que no pueden funcionar por falta de sostenibilidad”, alertó.

“La sensación es que el Gobierno eligió a las personas con discapacidad como enemigos en primera fila y nosotros respondimos a los ataques saliendo a luchar. Y así fuimos logrando cosas, como la Ley de Emergencia. Pero pasan las semanas y siguen sin aplicarla ni darle los fondos necesarios, así que es un círculo vicioso”, dijo Bassi a Página 12. Y agregó: “Fue un montón. Estamos agotados, pero hay que seguir mucho más”.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/