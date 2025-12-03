Se presentó el 9° Mundialito Infantil del Club 9 de Julio en Chacabuco

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este martes la conferencia de prensa en donde fue presentada la 9° edición del Mundialito Infantil del Club 9 de Julio. En esta oportunidad, el certamen se desarrollará desde el 4 al 13 de diciembre en el predio del mencionado club. El Torneo contará con la participación de sesenta y dos clubes con más de ciento ochenta equipos y más de dos mil setecientos niños y niñas. Entre los clubes que participarán se encuentran River Plate, Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, de la ciudad de Buenos Aires.

“Esto tiene que ver con un gran trabajo y un gran esfuerzo que hace el Club 9 de Julio y los clubes en nuestra ciudad. Ayer presentamos un informe en donde se daba cuenta de que el 60 % de los chicos y chicas que realizan actividad física en Chacabuco lo hacen en los clubes. Por eso es para destacar el compromiso de los clubes para con la comunidad”, resaltó el jefe comunal.

El presidente del Club 9 de Julio, José Luis Bruno, indicó por su parte: “Gracias Darío por escucharnos. Quiero agradecer a la Liga Deportiva y al Municipio por el apoyo. Este año tendremos aún más participantes y gente que estará llegando que el año pasado, y el próximo año, que será el décimo realizando el torneo, nos estamos preparando para un torneo aún más grande”. Bruno dijo, además: “Hoy las quintas están todas alquiladas por el movimiento que genera el Mundialito, también genera un movimiento importante, mucha gente que viene a conocer la ciudad. Trasciende lo deportivo”.

El presidente de la Liga Deportiva de Chacabuco, Sergio Palmieri, destacó que el torneo “es de lo más interesante en la región en cuanto a las competencias infantiles” y que “cuando se habla de fútbol infantil, lo que pregonamos es que también los padres entiendan que es una competencia deportiva, que disfruten los chicos y las chicas y bajemos un cambio con la exigencia y la competencia”. Palmieri resaltó también la participación del fútbol femenino en el Mundialito.

Carlos Tamburini y Pablo Pavesa, del Club 9 de Julio, brindaron mayores detalles de la organización del Torneo, destacando también la participación de los clubes y jóvenes deportistas de toda la región que participan. En ese sentido, se destacó la participación, años atrás, de Alejo Sarco, joven de la localidad de Alberti que Vélez Sarsfield observó en el Mundialito y luego fichó. Tras un buen paso por el club de Liniers y la Selección Argentina Sub-20, el joven hoy se encuentra jugando en el Bayer Leverkusen de la primera división de Alemania.

Por su parte, el director de Deportes, Jorge Giménez, resaltó el trabajo articulado entre Club, Liga Deportiva y Municipio para un nuevo certamen que reunirá a miles de personas en Chacabuco.

Participaron también de la presentación el secretario de Gobierno, Javier Estévez; y el Subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa.