Jalil rompió el bloque peronista y LLA busca ser la primera minoría

En la previa a la jura de los nuevos diputados, en el Congreso de la Nación se vivió este martes una jornada de pura rosca. El mileismo y el peronismo se disputan cabeza a cabeza la primera minoría parlamentaria. Las definiciones de cómo quedará el reparto de bloques en el recinto podrían incluso concretarse el miércoles por la mañana.

Como contó Tiempo, Unión por la Patria (UxP), la principal oposición que contaba con noventa y seis representantes perdió tres diputados luego de la salida formal de tres de los cuatro legisladores que responden al gobernador catamarqueño Raúl Jalil. Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot, espada directa del mandatario provincial. Dentro de las filas de UxP, se mantendrá Claudia Palladino.

Tras esta presentación formal, UxP queda con noventa y tres integrantes sin contar a Jorge «Gato» Fernández. Y es que es por estas horas, es la gran incógnita, ya que anticipó que no será parte del peronismo por considerar que no atiende la problemática de San Luis, sino que solamente se enfoca en las cuestiones de la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que Germán Martínez, reunió desde la mañana a toda la tropa que integra el bloque que aún no ha confirmado si se llamará Fuerza Patria. En el encuentro, entre otras cuestiones, buscaron retener dentro del espacio al puntano. Sin embargo, según pudo saber Tiempo, no hubo respuestas de ningún tipo por parte del legislador electo.

Con estos números, en la vereda del frente La Libertad Avanza queda con la misma cantidad de legisladores: 94. En la Sin embargo, no se descarta que a último momento los violetas puedan sumar uno más. Las negociaciones por la tarde fueron llevadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el titular del bloque libertario Gabriel Bornoroni y por Nicolás Mayoraz.

“Está complejo el escenario de distribución de comisiones, algunos están tentados a pasar de bloque, pero piden determinadas comisiones”, dijo por la tarde una fuente parlamentaria.

La otra pelea: el tercero y cuarto lugar

Mientras se definía el pase de legisladores en los dos bloques de mayor peso en el Diputados, se daba otra rosca en la Cámara Baja, con la disputa entre dos grupos de gobernadores para saber quien quedará como tercera fuerza del recinto.

Por un lado, se está constituyendo una especie de remake de lo que en el pasado fue Juntos por el Cambio, con los boques del Pro y la UCR a la cabeza. El eventual bloque se negocia con dos diputados del MID y dos de Producción y Trabajo, bloque que responde al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.

En tanto, desde el otro lado, se encuentra Provincias Unidas, la fuerza que se presentó en las elecciones de octubre fundada por los gobernadores: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio «Nacho» Torres (Chubut).

Sin embargo, José Luis Garrido, delfín de Vidal por el momento tendrá su propio monobloque. Mientras que Valdés ubicó a Diógenes Gonzales, su representante junto al bloque radical en el campamento opuesto.

Al espacio se le sumarían los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. También los de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Por lo que pudo saber Tiempo, el interbloque sería presidido por la santafesina Gisela Scaglia, la vicegobernadora de Maximiliano Pullaro.

Villaverde retiró su renuncia a diputada

La rionegrina Lorena Villaverde, se anticipó este martes a la posibilidad de que el Senado no la incorporé como parte del cuerpo legislativo, tras tener impugnado su título por vincularla con el empresario narco Fred Machado. Durante la jornada presentó una nota para que mañana el pleno del recinto no ponga en consideración su renuncia.

Villaverde, ganó en las elecciones de octubre una banca en el Senado en representación de la minoría de su provincia, pero La Libertad Avanza no logró sumar los votos necesarios para defender su título en el recinto. La semana pasada, en la sesión preparatoria, fue devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

