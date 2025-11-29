El “hombre magnético” de los antivacunas había mostrado sus poderes en 2014

El Congreso Nacional fue escenario, el último jueves, de un bochornoso encuentro antivacunas auspiciado por la diputada Marilú Quiroz, del PRO. Allí se expusieron supercherías sin ningún asidero científico, como que la vacunas causan autismo.

El encuentro causó escozor, más en momentos en que baja la vacunación, y el propio bloque del PRO se desligó de la insólita iniciativa, sin repudiar a la legisladora.

El, acaso, momento más grotesco de un encuentro que tuvo a la médica ultracatólica Chinda Brandolina como oradora, fue la presencia de un hombre presentado José Daniel Fabián, quien, con el torso desnudo, mostró que se le pegaban metales al cuerpo y atribuyó el fenómeno a las vacunas.

Desde ya que el cuerpo humano no es magnético por naturaleza, ni mucho menos por el consumo de vacunas. Lo sugestivo es que no es la primera vez que José Daniel Fabián aparece en cámara con esta pretendida habilidad. Ya se lo había visto en televisión hace once años.

En 2014, el hombre se presentó en Canal 13 mostrando cómo podía mantener pegados metales al cuerpo, algo por lo cual, según se lo presentó entonces, le garantizaba presencia en el Libro Guinness de los Récords.

Lo curioso es que en ese momento el hombre no adujo que podía hacer eso por haber recibido vacunas. En todo caso, su magnetismo sería anterior a la pandemia, ya que en declaraciones a Cadena 3 Rosario por su intervención en el Congreso sostuvo que los metales se le adhieren tras recibir dos dosis de AstraZeneca.

El hombre manifestó que buscó asistencia en distintos hospitales, pero no obtuvo respuestas claras. “Levanto bronce, aluminio, hasta oro”, manifestó. Queda por saber si se le pegan más metales que en 2014 por haberse vacunado.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/