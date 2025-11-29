“La Reforma Laboral que impulsa el Gobierno, pero nace en Washington”

El Partido Justicialista se pronunció este viernes en contra de la precarización laboral y la reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei. Con un duro comunicado, titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, el partido que preside CFK tomó posición en uno de los principales debates del momento, enumerando críticas y propuestas.

“Argentina atraviesa un deterioro laboral sin precedentes desde la crisis del 2001. En apenas veinte meses la destrucción del tejido productivo y del empleo formal ha expuesto la verdadera cara del modelo de Milei y Caputo: un ajuste que no busca la libertad, sino la sumisión a recetas extranjeras que ya han fracasado”, arranca el duro comunicado del PJ.

En un momento en el cual el peronismo empieza a perder soldados legislativos de cara a las batallas que el oficialismo planteará en el Congreso, la conducción partidaria de CFK decidió salir a jugar fuerte para marcar la cancha de cara a lo que se viene. Con gobernadores peronistas como Jaldo, Jalil o Sáenz hablando de conformar una alianza legislativa y mostrándose abiertos a la reforma laboral impulsada por Milei, la posición oficial del partido busca trazar una línea ideológica y política que lo diferencia de las posturas colaboracionistas con el gobierno libertario.

“El diagnóstico es devastador. Desde finales de 2023, se han cerrado más de 19.000 empresas (casi 30 por día) y se han destruido más de 276.000 empleos formales (más de 432 por día)”, continúa el comunicado antes de sentenciar: “No es un fenómeno aislado; es un ataque al corazón productivo nacional”.

En una confrontación directa con el oficialismo, el PJ adjudicó al Gobierno una “narrativa falsa en defensa de las PyMES”. Mientras las empresas más afectadas son las pequeñas y las medianas, al punto de concentrar allí los cierres, “las que más despiden son las grandes compañías”, afirma el comunicado partidario. Según el texto, “el 70% de los trabajadores expulsados vienen de las empresas más grandes”, lo cual lleva al partido presidido por CFK a concluir que “las leyes laborales no son el problema; el problema es el desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito”.

Como continuación de una línea discursiva permanente, el PJ señaló la sumisión de Milei a los EE.UU. y al FMI como raíz de esta problemática: “La reforma laboral que impulsa el Gobierno no nace en Argentina, nace en Washington: es parte del pliego de condiciones del FMI”, señalaron, para recordar luego que tras la Ley bases “no sólo no creció el empleo, sino que la destrucción de puestos de trabajo se aceleró”. El PJ sintetizó la reforma laboral de Milei: “menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos”.

En su comunicado, el partido peronista enumeró una serie de aspectos destacados como prioridades a la hora de discutir el universo laboral. “Recuperación del salario; reducción de la jornada laboral y soberanía del tiempo; y reformas para reconocer derechos y actualizar regímenes laborales” son los ejes a partir de los cuales el PJ deslizó algunos planteos para la discusión. Conciliar el tiempo de trabajo con la vida familiar, garantizar la desconexión digital, ampliar licencias por paternidad, prevenir accidentes laborales que incluyan la salud mental y avanzar en la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas son algunas de las propuestas del peronismo en el debate.

“Apostamos a una modernización que no signifique precarizar, sino vivir mejor. La productividad no se logra con trabajadores atemorizados de ser despedidos, sino con trabajadores formados, protegidos y con capacidad de planificar su vida”, establece el comunicado del PJ, para concluir con una sentencia: “queremos un Estado que marque el rumbo y no legalice abusos. No seremos el laboratorio de precarización del FMI; seremos un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI”.

Con esta postura sobre la mesa, ahora el gran desafío del PJ será reunir las voluntades en el Congreso para no dejar pasar cualquier reforma impulsada por Milei. La empresa parece cuesta arriba en un contexto en que gobernadores se distancian del bloque y la conducción de CFK. Diciembre asoma como un mes caliente y la asunción de los diputados y senadores electos el próximo miércoles marcará un punto de partida de esta y otras discusiones.

Fuente: https://www.diagonales.com/