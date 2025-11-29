Cerraron el año las Escuelas Deportivas del Municipio de Chacabuco

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó esta noche, en el Polideportivo Municipal, el cierre anual de las Escuelas Deportivas que impulsa la Municipalidad de Chacabuco en sus diversas disciplinas, destinadas a chicos, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Durante el encuentro, cada disciplina recibió un reconocimiento y los profesores a cargo entregaron medallas a los integrantes de cada grupo, destacando el trabajo, el esfuerzo y el compañerismo demostrados a lo largo del año.

Los oradores fueron el director de Deportes, Jorge Antonio Giménez, quien dio la bienvenida; luego tomó la palabra el secretario general, Gustavo Masci; y finalmente cerró el acto el señor intendente.

En su mensaje, el jefe comunal felicitó y agradeció a todos los presentes por el compromiso puesto en cada disciplina. “Cuando los veo a todos juntos siento una profunda emoción, porque quienes estamos acá no somos individuos aislados, sino parte de un mismo proyecto en el que participan todos ustedes. Las familias son lo más importante. Tengamos siempre presente que el deporte, la cultura y la educación son los tres pilares fundamentales de una sociedad. Por eso promovemos las diferentes escuelas deportivas como parte del rol municipal y seguiremos apostando a este camino”, expresó el Dr. Golía.