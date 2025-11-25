Muere Jimmy Cliff, leyenda del «reggae» jamaicano

Jimmy Cliff, la reconocida estrella jamaicana del «reggae» y protagonista de la película de culto de 1972 «The Harder They Come», falleció a los ochenta y un años. Su esposa, Latifa Chambers, informó en redes sociales que la causa de muerte fue una neumonía posterior a una convulsión.

Cliff fue una figura clave en la proyección internacional del «reggae» y en llevar el sonido de Jamaica a una audiencia global. Con una carrera musical y artística que se extendió durante siete décadas, Cliff se consolidó como uno de los grandes referentes del género. Fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2010, donde su amigo y músico haitiano Wyclef Jean lo describió como una inspiración para generaciones de artistas caribeños.

Fuente: https://actualidad.rt.com/