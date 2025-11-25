Meta ocultó evidencias del daño que causan en la salud mental las redes sociales

El gigante tecnológico Meta* canceló una investigación interna sobre los efectos dañinos que provoca Facebook en la salud mental de los usuarios, informa Reuters, citando documentos sin editar presentados en una demanda colectiva de los distritos escolares estadounidenses tanto contra la compañía como otras plataformas de redes sociales.

Un estudio de 2020 llamado «Proyecto Mercurio» incluyó el trabajo de investigadores que junto a la firma de encuestas Nielsen se dedicaron a medir el efecto del cese del uso de Facebook. Los resultados mostraron que las personas que dejaron de usar la red social durante una semana reportaron «menores sentimientos de depresión, ansiedad, soledad y comparación social».

Pero en lugar de divulgar esos hallazgos o realizar investigaciones adicionales, Meta puso fin a los trabajos y declaró que sus conclusiones estaban contaminadas por «la narrativa mediática existente» en torno a la empresa. No obstante, un miembro del personal confirmó en privado que los hallazgos eran válidos, según el expediente, mientras uno de sus colegas comparó la situación con el hecho de que la industria tabacalera realice una investigación sobre sus productos «sabiendo que los cigarrillos eran malos y luego se guardara esa información».

A su vez, el portavoz de Meta, Andy Stone, afirmó que el estudio fue cancelado porque su metodología era defectuosa, señalando que la compañía trabajaba diligentemente para mejorar la seguridad de sus servicios. «El registro completo mostrará que durante más de una década hemos escuchado a los padres, investigado los temas más importantes y realizados cambios reales para proteger a los adolescentes», dijo.

¿Qué más dice la demanda?

El reporte precisa que las acusaciones lanzadas contra Meta y sus rivales incluyen alentar tácitamente a niños menores de trece años a usar sus plataformas, no abordar el contenido de abuso sexual infantil y buscar expandir el uso de productos de redes sociales por parte de adolescentes mientras se encuentran en la escuela.

Además, los demandantes sostienen que las plataformas intentaron pagar a organizaciones dedicadas a la infancia para que defendieran públicamente la seguridad de sus productos. Stone refutó estas denuncias, afirmando que las medidas de seguridad para adolescentes de la compañía son efectivas. «Estamos totalmente en desacuerdo con estas acusaciones, que se basan en citas cuidadosamente seleccionadas y opiniones desinformadas», concluyó.

