Fuga de presos en Pergamino: tres fueron capturados y dos siguen libres

La Policía Departamental de Pergamino desplegó un operativo de gran magnitud entre la noche del lunes y la madrugada de este martes para localizar a los cinco detenidos que escaparon de los calabozos de la Comisaría Tercera, ubicada en avenida Paraguay y Merlino de esa ciudad.

En los primeros minutos del procedimiento, tres de los fugados fueron recapturados: Mariano Escobar, Francisco Fernando Coronel y Bruno Leonel Bascuñat, mientras continúa la búsqueda de los otros dos prófugos: Andrés Agustín Castro, de 27 años, y Kevin Andrés Romero, de 21.

El incidente fue descubierto cerca de las 20:00, cuando el personal policial se disponía a entregar la cena a los detenidos. Según fuentes policiales, los presos aprovecharon el momento en que los efectivos preparaban la distribución de la comida para forzar una reja superior ubicada en un pasillo interno de uso común. Desde allí, accedieron al sector del techo y escaparon por una abertura cuy origen aún se investiga.

Apenas constatada la fuga, la Jefatura Departamental activó el protocolo de emergencia para evasiones y movilizó a todas las brigadas y divisiones operativas: comisarías Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Comisaría de la Mujer, GAD, Policía Rural, DDI, Narcotráfico y Comando de Patrulla.

Fuente: https://diarionucleo.com/