Fútbol de Chacabuco: Argentino la etapa clasificatoria y Huracán quedó eliminado

Este lunes se definió el primer lugar de la etapa regular del Torneo Clausura Copa Haroldo Conti 100 Años. Argentino, con su victoria por 2 a 0 frente a Rivadavia, en el Ruperto Villarreal, logró adjudicarse la instancia y un lugar en la finalísima.

Por su parte, River Plate, en su estadio, también le ganó por 2 a 0 a Peña La 12, igualando en puntos con el Azul, pero el equipo de Matías Díaz se quedó con la primera ubicación gracias al resultado del partido jugado entre ambos.

En tanto, San Martín recibió en el Isidro Toto Ranale a Racing, al que goleó por 4 a 0.

Con estos resultados, quedaron conformados los cruces de los cuartos de final de la liguilla, en la que Huracán quedó eliminado.

Los cruces:

Argentino vs. San Miguel; River vs. Peña La 12; 9 de Julio vs. Rivadavia; San Martín vs Racing.

El partido de ida se jugará en la cancha del peor ubicado en la tabla de posiciones, mientras que el mejor clasificado define la serie como local.

Informe: JAVIER GALANTE