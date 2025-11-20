Predomina la ausencia de la chicharrita en toda la región maicera

Predomina la ausencia de Dalbulus maidis, (chicharrita) en toda la región maicera, de acuerdo a con los datos de capturas entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, publicados en el informe Nº 30 de la Red Nacional de Monitoreo.

Sin embargo, en algunas localidades puntuales de las zonas endémicas han presentado mayores detecciones, infomró este miércoles Maizar (Asociaci´`on Maíz y Sorgo).

En la zona endémica del NOA, la plaga muestra estabilidad, con ausencia en el 56 % de las localidades monitoreadas, mientras que en el 27 % restante las capturas se mantuvieron en el nivel mínimo (uno a cuatro adultos por trampa). El 11 % de las trampas se ubicaron en lotes con maíz, principalmente destinados a producción de semillas y choclo. Sólo en tres localidades se registraron aumentos más significativos.

En el NEA, la otra región endémica, el 69 % de las localidades sigue sin detecciones de Dalbulus maidis, mientras que el 21 % presentó las capturas más bajas. El 40 % de las trampas en esta región se encuentra sobre maíces. Sólo dos localidades, Comandante Fontana y Las Lomitas, histórico foco neurálgico en esta región, registraron un nivel de capturas significativo.

En la región del Litoral, el 73 % de las localidades monitoreadas no registró capturas, a la vez que se detectaron incrementos en la categoría de menor de presencia. El 95 % de las trampas en esta región se encuentra en localidades con maíz temprano, prácticamente fuera del período de susceptibilidad, en estados vegetativos avanzados, entrando a reproductivos.

En la región Centro-Norte se acentuó la ausencia del vector, con un 91% de las localidades sin detecciones, y el 9% restante, con capturas en la categoría más baja. El 65% de las trampas se encuentra sobre maíces en esta región.

En cuanto al Centro-Sur, el 97% de las localidades no registró detecciones, y el resto estuvo en la categoría mínima. Un 55% de las trampas se encuentra en lotes con maíz en esta región.

El informe presenta datos sobre la infectividad de Dalbulus maidis con Corn Stunt Spiroplasma (CSS), en las distintas regiones.

No obstante, el panorama auspicioso, los expertos de la Red insisten en intensificar los monitoreos de las trampas y de los cultivos, en las zonas con maíces tempranos que ya atravesaron las etapas fenológicas iniciales, como en las áreas de siembras tardías, que pueden tener maíces guachos que favorezcan la supervivencia y multiplicación de la plaga y de sus patógenos.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/