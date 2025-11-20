Kicillof encabeza en La Plata el acto por el Día de la Soberanía

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará hoy en la Gobernación de La Plata el acto por el Día de la Soberanía, en una actividad que podría significar un posicionamiento nacional de la figura del mandatario.

El encuentro, que iba a llevarse a cabo en el Balneario El Pericón de Punta Indio pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará desde las 16 en la Casa de Gobierno.

La actividad podría no resultar solo un acto protocolar porque el mandatario bonaerense viene reforzando su posicionamiento en un contexto en el que varios gobernadores comienzan a alinearse detrás del Gobierno para negociar recursos y obras.

En medio de la ronda de reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene con mandatarios provinciales para asegurar apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas fiscal y laboral, Kicillof quedó una vez más en un rol de disputa con la Casa Rosada.

Kicillof consideró hoy que es “difícil” que Santilli, lo convoque a las reuniones pero sostuvo que “espera que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones”, según señaló en declaraciones al programa ‘Noticias Argentinas’ de Radio Splendid.

En ese panorama, el acto de este jueves se encamina a un posicionamiento nacional por parte de Kicillof en un cierre de año para las provincias que está atravesado por recortes presupuestarios, disputas por fondos y debates sobre el modelo económico de Milei.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/