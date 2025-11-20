La autopartista Dana cerró su planta de forma sorpresiva

Dana la empresa autopartista multinacional señaló que, a pesar del cierre sorpresivo, todos los empleados despedidos de la planta que operaba en la Provincia de San Luis recibirán el 100 % de la indemnización correspondiente.

Según Naschel Noticias, el lunes por la noche se comunicó el cierre definitivo de la empresa autopartista, una decisión que asignaron a la casa matriz en Estados Unidos y que fue informada mediante mensajes de Whatsapp.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que la decisión de la multinacional también afectará, indirectamente, a otros cuarenta empleos de proveedores locales.

Al respecto, el gobierno de San Luis difundió un comunicado en donde anunció que el martes estarían acompañados a los operarios despedidos durante una concentración frente a la fábrica. Entre los funcionarios provinciales estuvieron la directora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda, y el director de Industria, Juan Ríos.ujmJMw

A su vez, el Gobierno provincial detalló que la empresa se comprometió a acompañar a los trabajadores en un plan de reconversión laboral y productiva para los empleados despedidos. Desde Provincia indicaron que también acompañarán en ese proceso.

Dana se encarga de fabricar autopartes y componentes de transmisión en la provincia del centro-oeste argentino. En el pasado obtuvo contratos como proveedor de terminales automotrices.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/