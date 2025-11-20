El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, recuerda en esta fecha el Día de la Soberanía Nacional, al conmemorarse el 180° aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado, acontecida el 20 de noviembre de 1845 frente a las fuerzas del Reino Unido y Francia.

Este histórico enfrentamiento, que marcó un hito en la defensa de los intereses nacionales, simboliza la firme determinación del pueblo argentino para resguardar la integridad territorial y el control soberano de sus recursos frente a la intervención extranjera.

Aun ante la evidente desigualdad de fuerzas, la resistencia desplegada por los argentinos dejó un legado perdurable, consolidando un sentimiento de unidad y reafirmando los principios que sostienen nuestra identidad como Nación.

En esta jornada, el Municipio honra aquel espíritu de valentía y compromiso, pilares fundamentales de la Soberanía Nacional.