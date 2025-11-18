La Travesía por la Integración llega a Chacabuco

La Travesía por la Integración es un emocionante desafío deportivo y social que busca promover la inclusión a través del deporte. El reconocido atleta marplatense de ciclismo adaptado, Aníbal “Coco” Urbano, campeón argentino de maratón y de velocidad en silla de ruedas, está realizando este recorrido acompañado por un vehículo de apoyo con dos integrantes.

Llegada a Chacabuco

Fecha: 18 de noviembre

Horario estimado: 18:00

Lugar: Frente al Palacio Municipal

Continuación del recorrido

Día siguiente: 19 de noviembre

Horario de partida: 7:00

Este evento destaca el valor del esfuerzo, la superación y la integración, invitando a toda la comunidad a acompañar y apoyar esta inspiradora travesía.