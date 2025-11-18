Sigue la alerta por viento extremo en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes las alertas por vientos extremos para cinco provincias. Al igual que en la jornada de ayer, la Patagonia será la más afectada: en algunas áreas rigen advertencias por ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por vientos extremos: las zonas afectadas

Según indicó el organismo meteorológico, se mantiene una advertencia de nivel amarillo para la costa atlántica bonaerense, desde Pinamar hasta Necochea, para gran parte de La Pampa y Mendoza. En estas provincias se esperan vientos con velocidades entre 30 y 45 kilómetros con hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Esta alerta, que implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” también abarca al sur de Chubut y casi todo Santa Cruz.

En estas provincias patagónicas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que podrán superar los 80 kilómetros por hora. Asimismo, el SMN remarcó que “no se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento”.

Alerta naranja por vientos extremos en la costa de Santa Cruz

El SMN informó también que en toda la costa de la provincia de Santa Cruz la alerta se eleva a nivel naranja, que significa que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Según el organismo, en esta zona soplarán vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 kilómetros por hora, con «ráfagas muy intensas que podrán superar los 110 kilómetros por hora».

A raíz de esta situación, las autoridades de la provincia tomaron una serie de medidas para prevenir incidentes. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Santa Cruz, dispuso la suspensión del trabajo presencial en la administración pública en Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, Caleta Olivia, Las Heras, Cañadón Seco, Pico Truncado, Jaramillo, Fitz Roy, Puerto San Julián, Puerto Deseado y Koluel Kayke.

Asimismo, en estos distritos se suspendieron las clases en los tres turnos: mañana, tarde y noche. El COE explicó que estas medidas tienen como objetivo preservar la seguridad de la población. Por este motivo, las autoridades reiteraron la importancia de extremar los cuidados y evitar la circulación innecesaria mientras persistan estas condiciones.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/