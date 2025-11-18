Falla en el servidor Cloudflare afecta a millones de usuarios de Internet

Tras el reporte mundial por fallas en sitios web, aplicaciones y plataformas de distintas categorías, la empresa Cloudflare confirmó a través de un comunicado que se encuentra investigando “un problema que afecta a ‘varios consumidores’ y que puede afectar al funcionamiento normal” de varios sitios online. La plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, Canva, las redes sociales X y Letterboxd, varios videojuegos online, y muchos portales de noticias y aplicaciones, entre otros, se encuentran caídos.

Cloudflare es una compañía estadounidense que ofrece servicios de ciberseguridad y aceleración de sitios web y aplicaciones, entre muchas otras cualidades.

Por el momento, el motivo del problema no fue esclarecido. Según indica la página especializada en tecnología ADSLZone, la compañía había programado tareas de mantenimiento este lunes en diferentes áreas del mundo, y se sospecha que se desató algún problema que provocó el colapso de miles de páginas web, dejando a los usuarios sin acceso a las mismas. En tanto, se trataría de una combinación de factores en los que la empresa está trabajando para resolver.

Tampoco es posible medir el alcance concreto de los errores. Según indica el sitio web Downdetector, en el cual los usuarios reportan fallas en los servicios online, varios clientes denunciaron la caída de Cloudflare desde el lunes.

Por el momento las caídas en las páginas web y aplicaciones son intermitentes. Es decir que a veces funcionan y a veces vuelven a restringir el acceso a los usuarios a los pocos segundos. Ante esta situación, la única opción que les queda a los internautas es armarse de paciencia y esperar la normalización del servicio de Cloudflare.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/