Cartelera de la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco

El próximo fin de semana la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco continúa con una programación variada que combina humor, teatro y música en vivo.

Viernes 14“Tetrabrick Comedy School” El grupo TetraBrik 4Ladris presenta su espectáculo “Ni lo dude”, una propuesta que mezcla el mundo del clown y del teatro, el grotesco y el absurdo, donde la risa surge de lo imprevisible.
Con actuaciones de Sebastián Muñoz y Miguel García, la obra invita a un recorrido por situaciones domésticas y salvajes, cargadas de humor y crítica. La función será a las 21:30. Entradas: $8.000.

Sábado 15 – “Casi millonarios”El Grupo Taller de Teatro presenta “Casi millonarios”, una comedia negra con elementos absurdos y realistas que combina humor, ironía y crítica social. La obra, escrita por Miguel Ángel Diani y dirigida por Rafael Barrientos y Juan Carlos Benvenuto, expone con humor corrosivo las contradicciones y decadencia de una familia de clase media venida a menos. La función se realizará a las 21:00. Entradas: $6.000 (general) y $4.000 (socios ATICH).

Domingo 16 – Muestra anual de la Escuela de Música (E.M.A.)Con la participación de alumnos y alumnas que compartirán el trabajo realizado durante el año. El encuentro será a las 18:00. Entrada: $3.000.

Todas las actividades se realizan en la Escuela de Actividades Culturales (EAC), ubicada en Avellaneda 127, Chacabuco.

