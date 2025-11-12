Avanza el mejorado de calles en Chacabuco

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de la arquitecta Patricia Sorichillo, informó que durante la mañana de este miércoles se inició el hormigonado del cordón cuneta en el Pasaje Juan Pedro Martini, entre las calles Dr. Fernández y Larrea, en el marco del Plan Municipal de Pavimentación Urbana.

Asimismo, se destacó que finalizados los trabajos de hormigonado en la calle Dr. Fernández, entre San Juan y Alvear, y en la bocacalle del Pasaje Juan Pedro Martini, quedará vinculada dicha arteria con cordón cuneta hasta calle Larrea, completando así la conexión y mejora del sector.