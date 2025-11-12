Continúan los operativos de prevención en Chacabuco

En el marco del Plan “Chacabuco Circula Primavera/Verano 2025-2026”, continúan desarrollándose operativos preventivos de control y seguridad vial en distintos sectores de la ciudad. Las acciones son llevadas adelante por personal de Control Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Mauricio Yonna, junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Los controles se realizaron en el microcentro, avenidas principales y diversos barrios, entre ellos, Los Pinos, UOCRA, Alcira de la Peña, Fonavi, Rivadavia, Los Misioneros, Bomberos Voluntarios, Los Pioneros, Jardín, San Cayetano y Malvinas.

Desde el municipio destacan que estas tareas «se enmarcan dentro de una política integral de prevención orientada a fortalecer la seguridad, la convivencia ciudadana y la circulación responsable en la vía pública».