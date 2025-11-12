La oficina de Casa de Tierras de Chacabuco incorporó WhatsApp para consultas

La Dirección de Casa de Tierras de Chacabuco, a cargo de la doctora Romina Barbetta, comunica que ahora cuenta con el siguiente número 0236 4205492, para consultas solamente por WhastApp.

Asimismo, a través del mismo número, se estará notificando a las familias inscritas la fecha del sorteo de los terrenos del Programa Chacabuco Para Todos 2.

También recuerda la funcionaria, que otras vías de comunicación son teléfono: fijo 470325 Instagram: @direcciondecasadetierra email: casadetierrachacabuco@gmail.com, Pueyrredón 83, primer piso, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 .