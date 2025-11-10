El Club Unión de Irala celebró sus 80 años

El Club Unión de Irala celebró su 80° aniversario el pasado sábado con una gran cena show en su sede de la localidad. El evento, que congregó a aproximadamente 300 personas, se desarrolló en las instalaciones de la renovada institución. La velada fue un éxito gracias al trabajo de la comisión directiva, presidida por Martín Vilela.

El festejo fue calificado como «muy emotivo» e incluyó un reconocimiento a los expresidentes de la institución. La propuesta artística contó con la participación del artista local Diego García, la orquesta de Junín de Javier Mendoza y un cierre bailable a cargo de la artista de cumbia Mary la Dulce. «La gente muy contenta, muy predispuesta, se armó el bailongo», destacó uno de los miembros de la comisión.

Tras el éxito del aniversario, la comisión directiva ya prepara la próxima actividad del club: un torneo de fútbol reducido. El evento, programado para los primeros días de enero, será un torneo de verano nocturno que contará con equipos de la zona. «El año pasado nos fue muy bien, así que esperemos este año tener la misma cantidad de participantes o más»,

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/