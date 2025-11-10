Fútbol de Chacabuco: Se apretó la tabla en los primeros lugares

El torneo clausura de la Copa Haroldo Conti, 100 años que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco está al rojo vivo en esta etapa de definición, ya que hay varios equipos pugnando por el primer lugar. El viernes, San Martín y River Plate debían jugar su partido pero fue postergado por la lluvia y se jugará este lunes a partir de las 21:00, en el estadio Isidro Toto Ranale. El sábado, en su estadio Omar Aníbal Flanco, Racing Club se impuso por la mínima diferencia, 1 a 0, sobre Rivadavia.

El único gol del partido lo marcó Leo Rossetti, a los 43 minutos de la primera etapa, y el mismo Rossetti malograría un tiro penal, pegándole al palo, en lo que podría haber sido el segundo gol del equipo académico.

El árbitro de este encuentro fue Lautaro Martín, quien expulsó a Lautaro Gómez y a Brian Figueroa, ambos de Rivadavia.

Por Racing jugaron Franco Rojas, Ramiro Escobedo, Facundo Falcioni, Lautaro Romero, Matías Rojas, Damián Roig, Alejo Puglisi, Andrés Ventre, Leo Rossetti, Ramiro Rosales y Juan Pablo Espinosa. En el banco en suplentes estuvieron Juan Pablo Díaz, Carlos Larrivite, Agustín Ciancio, Leonardo Gorosito, Felipe Olivera, Sebastián García y Carlos Villarreal. El técnico es Nazareno Milione.

Por Rivadavia estuvieron Lautaro Ramírez, Nicolás Silva, Lionel Martínez, Benjamín Forte, Emanuel Martínez, Lautaro Gómez Capó, Adrián Miranda, Jonathan Pacheco, Brian Figueroa, Gabriel Cáceres y Christopher Torres. En el banco de relevos estuvieron Walter Silva, Nahuel Bozano, Ramiro Arostegui, Franco Russo, Valentín Casals, Santino Villafañe y Nicolás Biscotti.

Las posiciones: Argentino 13 puntos; River Plate 13; 9 de julio 12; Racing 10 (tiene el partido pendiente con San Miguel que se jugará este martes en cancha de Huracán); San Martín 8; Rivadavia 8; Peña la 12 4; San Miguel 2; Huracán 1.

El día jueves va a comenzar la octava y anteúltima fecha de este certamen con un gran partido: Argentino y San Martín.

Informe: JAVIER GALANATE