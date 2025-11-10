La Feria Producir de Chacabuco realizó otra edición exitosa

Durante el fin de semana se desarrolló en la plaza San Martín de Chacabuco una nueva edición de la tradicional Feria Producir, organizada por la Dirección de Desarrollo Agrario, a cargo de Pablo Meizoso.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una propuesta que reunió a productores locales, artesanos y emprendedores, quienes ofrecieron productos agroecológicos, elaboraciones artesanales y propuestas gastronómicas. Además, hubo juegos y actividades recreativas para toda la familia.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente municipal, Darío Golía, destinadas a acompañar al sector productivo y promover el desarrollo de la economía local.

En el marco del Mes de la Agroecología, la feria contó con la participación de la Cooperativa Sembrando Igualdad, que estuvo presente con su molino harinero de trigo agroecológico. Además de ofrecer sus productos, mostraron al público el proceso de molienda del grano proveniente de su propia cosecha.