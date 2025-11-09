Escala el conflicto en la petroquímica Sealed Air Quilmes por 89 despidos

La empresa petroquímica Sealed Air Quilmes, radicada en el partido bonaerense de Quilmes, despidió esta semana a 89 trabajadores argumentando una reestructuración empresarial.

Sin embargo, tras una medida de fuerza impulsada por el personal afectado, el Ministerio de Trabajo intervino y dictó la conciliación obligatoria, dejando la situación en stand by mientras se abre una instancia de diálogo entre la firma y los empleados.

La medida de esta histórica compañía del Gran Buenos Aires afectó a una parte significativa de los 200 empleados operativos y 100 administrativos que integran la planta. Ante los despidos, los trabajadores iniciaron un paro total de actividades y el jueves fueron informados sobre la convocatoria a una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, en una asamblea general, el Sindicato del Personal Petroquímico anunció la conciliación obligatoria, medida que dispone la reincorporación provisoria de los despedidos mientras se desarrollan las negociaciones. Serán al menos dos semanas de negociaciones entre las partes.

La fábrica de embalajes protectores de alimentos argumentó que la reestructuración implicará una reducción del 40%, aunque los empleados señalan que las jornadas laborales de 12 horas y los altos niveles de producción se mantienen desde hace años, lo que pone en duda la justificación productiva del ajuste.

