«Yo lo voté, ¿qué más quieren que haga?»

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, aseguró este sábado que está dispuesto a competir en una interna por la conducción del partido y negó tener diferencias personales con el gobernador Axel Kicillof, tras la derrota electoral del 26 de octubre.

“Estoy dispuesto a competir en una interna por el PJ bonaerense y no tengo problemas personales con Axel. Yo lo voté, no sé qué más quieren que haga”, expresó el diputado nacional durante una entrevista en Radio Con Vos.

Kirchner defendió su gestión al frente del partido y recordó que en 2024 había propuesto adelantar los comicios internos, aunque, dijo, “nadie llamó, nadie quiso”.

Las declaraciones se produjeron luego de que Mariel Fernández, intendenta de Moreno y dirigente del Movimiento Evita, manifestara su intención de competir por la presidencia partidaria.

El hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner desestimó las versiones de enfrentamientos con el mandatario provincial y fue categórico: “No tengo ningún tipo de conflicto con Axel. Siempre lo apoyé, lo voté en 2023 y trabajé para su reelección. Cuando hubo que elegir, para mí era Axel. Si tuviera que decidirlo de nuevo, no dudaría”.

“Yo no sé Cristina cómo estará con él, mi relación con él siempre fue neutra, fue una herramienta y auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina”, planteó Kirchner sobre Kicillof.

“Nosotros queremos que le vaya bien (a Kicillof). Fuimos todos juntos en la elección tratando de que todo saliera de la mejor manera posible; cuando (José Luis) Espert y (Javier) Milei llamaron a la rebelión fiscal en la Provincia, desde el PJ bonaerense salimos inmediatamente; cuando Milei dijo que Axel tenía las manos llenas de sangre, ¡cómo no voy a salir a bancarlo! ¿Por qué me serviría? A mí no me sirve, no me pliego al discurso del enemigo por una diferencia de coyuntura. Esas cosas no las voy a hacer porque entiendo que el peronismo tiene que alejarse de las miserias y entender que no es un club de amigos“, afirmó.

Además, volvió a decir que él quería que Kicillof fuese candidato a presidente en 2023.

Kirchner sostuvo que las diferencias políticas no deben personalizarse: “Las discusiones son parte de la política, pero no pueden impedir el trabajo conjunto”.

