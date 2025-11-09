“Posiblemente declaremos la emergencia económica, como muchos municipios»

Así lo manifestó Román Bouvier, el jefe comunal del partido de Rojas en una entrevista con el portal juninense Democracia.

El intendente vecino anticipó que su Municipio aplicará una serie de medidas económicas ante los problemas surgidos en las finanzas municipales. Habrá reducción y congelamiento de la planta política y baja de alquileres, entre otros recortes. “La idea es tener un Estado más chico y eficiente”, resumió.

En un contexto de fuerte deterioro de las finanzas municipales, Bouvier pondrá un marcha un programa que incluirá recortes en la estructura política, disminución del gasto corriente y una revisión general de la administración local. La decisión se enmarca en un escenario de caída de la recaudación y del coeficiente de coparticipación provincial golpea a las arcas comunales de toda la provincia.

“Todavía estamos ahí con definiciones, nos faltan algunas cositas, pero el aumento de tasas posiblemente sea similar a la inflación y un poquito más para recuperar lo perdido”, señaló Bouvier al ser consultado sobre la política fiscal para los próximos meses. El jefe comunal explicó que el ajuste buscará sostener los servicios esenciales y no comprometer la operatividad del Estado local, pero admitió que el margen financiero es cada vez más estrecho.

“Vamos a tratar de congelar todo lo que es planta política, reducir secretarías; ahí va el principal ajuste: en todo lo que es planta política, funcionarios y reducciones de secretarías, para no correr riesgo con la funcionalidad”, detalló. En ese sentido, anticipó que hacia fin de mes podría concretarse un anuncio formal con la reducción de al menos diez cargos políticos y una reorganización interna del gabinete.

“Posiblemente declaremos la emergencia económica, como lo están haciendo muchos municipios. La coparticipación ha caído muchísimo y necesitamos poner las cuentas en caja”, expresó.

Entre las acciones concretas que ya se están implementando, Bouvier mencionó la reducción de alquileres de inmuebles utilizados por el Municipio. Además, el Ejecutivo evalúa acompañar el proceso con jubilaciones anticipadas para personal que ya reúne las condiciones previsionales. “Hay un montón de gente en condiciones jubiladas, estamos reduciendo alquileres, estamos reduciendo pauta. Bueno, estamos entrando en un proceso de reajuste”, sintetizó el mandatario radical.

Fuente: https://www.diariodemocracia.com/