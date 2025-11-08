Milei participó de la ceremonia de asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira

El presidente Javier Milei participó de la ceremonia de asunción del mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira en la ciudad de La Paz.

Milei, que mantuvo el viernes una reunión con empresarios en New York, arribó esta mañana al Aeropuerto El Alto junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe de Estado recibió los honores del país vecino y luego se dirigió a la Asamblea Legislativa realizada en el Parlamento, donde se saludó con el presidente de Chile, Gabriel Boric.

El discurso de Rodrigo Paz Pereira

La asunción de Paz contó con la presencia de jefes de Estado regionales como Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Daniel Noboa (Ecuador) y Gabriel Boric (Chile), además de Milei.

El mandatario prometió aplicar un modelo de “capitalismo para todos” y aseguró que Bolivia “vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia”. Bregó por «nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas». Además, prometió otorgar créditos baratos a emprendedores y aplicar rebajas arancelarias a la importación de tecnología y vehículos.

Días antes de la toma de posesión, Paz viajó a Estados Unidos para reunirse con organismos multilaterales y asegurar la provisión de combustibles y la llegada de dólares. Allí tuvo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que destacó el inicio de una “nueva etapa” en la relación bilateral.

Paz afirmó que recibe “un país quebrado. Un país cansado, dividido, endeudado moral y materialmente. Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas”. Advirtió que la deuda asciende a “40 mil millones”. En ese marco, expresó que «nos traicionaron y la traición se paga en Bolivia”.

El flamante presidente manifestó que “la ideología no te da de comer, lo que te da de comer es el empleo, la producción, el respeto a la propiedad privada”. Finalmente, cuestionó a los expresidentes Evo Morales y Luis Arce: “Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el litio, el gas?”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/