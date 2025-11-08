Quebró la empresa que producía los postres SanCor y deja a 400 trabajadores en la calle

Algunos de los postres más emblemáticos de los últimos años dejarán de estar disponibles en el mercado argentino debido a la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que elaboraba los reconocidos productos de la marca SanCor. El desenlace fue confirmado por la Justicia y acarrea el cierre de dos plantas situadas en Buenos Aires y Córdoba que empleaban a cerca de cuatrocientos trabajadores, por lo que casi medio millar de personas quedarán, con sus familias, en la calle.

Tras un extenso litigio y el fracaso de las negociaciones para que otra compañía se haga cargo de la producción, finalmente la Justicia decretó la quiebra de ARSA, que fabricaba la línea de “SanCor Frescos” de Sancor. La firma había pertenecido al Grupo Vicentin y recientemente había pasado a manos de los empresarios Manuel y Alfredo Fernández. Durante muchos años se encargó de elaborar yogures y postres muy famosos y de gran circulación a nivel nacional como Shimy, Sancorcito, Sublime, Yogs y Flan Casero, entre otros.

La disposición fue ordenada por el juez Federico Güerri del Juzgado Comercial N°29 e implica la liquidación final de la empresa y el cierre de sus instalaciones. En el plano laboral, ello significa la clausura de dos importantes fábricas localizadas en Arenaza, en la Provincia de Buenos Aires (PBA), y en Montecristo, en Córdoba. Los establecimientos empleaban a cerca de 180 y 200 personas respectivamente, así que alrededor de cuatrocientos trabajadores fueron despedidos y quedaron en la calle.

Según trascendió, ARSA se vio envuelta en una fuerte crisis financiera como consecuencia de la dura situación económica a nivel nacional a la par de algunos problemas internos que habrían surgido en la compañía, que aparentemente adeudaba pagos de sueldos a muchos de sus empleados. Cabe destacar que sus productos proveían de mercadería a unos 70.000 comercios cada semana a través de 165 distribuidores ubicados en diversos puntos de todo el país.

