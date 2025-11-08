“Venimos solicitando una ayuda concreta del Gobierno nacional”

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, aseguró que el gobierno bonaerense continúa trabajando en territorio junto a los municipios para atender las consecuencias de las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a gran parte del centro y oeste bonaerense. “Desde el inicio venimos coordinando acciones con los distritos afectados. Ayer tuvimos una nueva reunión en la que participó por primera vez una delegación del Gobierno Nacional; esperamos que esto se exprese en una ayuda concreta”, señaló. “venimos solicitando esta ayuda desde hace tiempo”.

Javier Rodríguez explicó que en muchos municipios las precipitaciones superaron los 1.900 milímetros, más del doble del promedio anual, y que la situación se agravó durante los últimos meses con la continuidad de las lluvias. “En algunos distritos la emergencia viene desde hace tiempo. En 9 de Julio, por ejemplo, la declaramos a partir de marzo y hace unas semanas la prorrogamos hasta febrero del año que viene”, indicó.

El ministro destacó que la Provincia desplegó un amplio operativo de asistencia. “Además de la emergencia agropecuaria y la exención impositiva, destinamos un fondo adicional de dos mil millones de pesos para la reparación y mantenimiento de caminos rurales. También enviamos maquinaria desde Vialidad e Hidráulica -retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas- para mejorar el drenaje y recuperar la transitabilidad”, detalló.

Consultado sobre la obra del Río Salado, Javier Rodríguez remarcó que “el hecho es muy concreto: la etapa 4.2, que está en manos del Gobierno Nacional, fue paralizada el 10 de diciembre de 2023”. Y agregó: “Si esa obra se hubiera continuado, hoy estaría finalizada y el agua drenaría mejor en los distritos afectados”.

El ministro precisó que el tramo paralizado corresponde a unos treinta y tres kilómetros a la altura de Roque Pérez, sobre la Ruta 205, y advirtió que “los fondos estaban disponibles, pero el dinero quedó inmovilizado en el Banco Nación en plazos fijos, cuando la ley establece que ese fondo hídrico debe destinarse exclusivamente a obras hidráulicas”.

En ese sentido, recordó que durante la gestión de Axel Kicillof “se avanzó como nunca en las obras del Salado, con más de ciento cuarenta kilómetros de dragado concluidos”. Además, anticipó que ya está finalizado el estudio técnico del nodo Bragado y que la Provincia se encuentra impulsando la licitación de la etapa 5 del plan maestro, aunque su ejecución depende de que la Nación finalice la etapa anterior.

Finalmente, Javier Rodríguez se refirió al funcionamiento de la emergencia agropecuaria. “El gobierno nacional homologó la emergencia de 9 de Julio recién en septiembre y hasta ahora no vimos aportes económicos –que están previstos en la ley- ni envío de maquinaria”, señaló.

El ministro explicó que los productores pueden tramitar los certificados de emergencia tanto en el municipio como a través de la página del Ministerio. “Hicimos un cambio importante: los certificados ya no se informan al sistema financiero, porque eso generaba que los bancos privados dejaran de prestarles a los productores. Hoy los beneficios impositivos no implican un castigo financiero”, subrayó.